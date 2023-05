Ivo Mechels quitte son poste de CEO d'Euroconsumers

Ivo Mechels intègrera dès le 1er juillet le conseil d'administration d'Euroconsumers. Il était devenu porte-parole de Testaankoop - Testachats en 1995 et manager du département "lobby-presse" de l'époque. Il avait ensuite intégré le groupe Euroconsumers en tant que directeur des relations publiques et des relations avec la presse, avant d'accepter en 2016 le poste de CEO. Euroconsumers regroupe des organisations de consommateurs de Belgique, du Brésil, d'Italie, du Portugal et d'Espagne. (Belga)