Laos: un militant critique du gouvernement abattu dans un café

La scène a été enregistrée par les caméras de surveillance du café et diffusée en ligne par l'agence de presse nationale KPL lundi. On y aperçoit un homme armé, entrer dans le café, sortir une arme de poing de sa ceinture et tirer à deux reprises sur le militant avant de s'enfuir. La police recherche encore des suspects, selon l'agence officielle. Human Rights Watch appelle le gouvernement laotien à mener une enquête crédible et impartiale de toute urgence. "L'assassinat de sang-froid d'un jeune militant politique de premier plan dans le centre de Vientiane envoie un message qui fait froid dans le dos : au Laos, quiconque critique le gouvernement n'est pas en sécurité", dénonce Elaine Pearson, directrice de l'ONG pour l'Asie, dans un communiqué mercredi. Anousa Luangsuphon était une des rares personnes à régulièrement s'exprimer pour dénoncer le gouvernement de son pays, selon l'ONG internationale. Le militant était notamment administrateur de la page Facebook "Driven by Keyboard" qui publiait régulièrement des critiques sur le gouvernement. Ces dernières années, plusieurs détracteurs du gouvernement laotien sont morts ou ont été portés disparus. C'est notamment le cas de Sombath Somphone, un militant disparu en décembre 2012 après avoir été placé en garde à vue à Vientiane ou encore d'Od Sayavong, un militant laotien vivant en Thaïlande, disparu en 2019. (Belga)