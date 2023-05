Le travail reprendra jeudi matin au dépôt TEC de Mons

Une réunion avait eu lieu mardi matin entre la direction et une soixantaine de conducteurs concernant les différents problèmes rencontrés. "La direction a publié, mardi soir, un avis annonçant plusieurs pistes de solutions pour les problèmes rencontrés, tels que la prise de congés isolés, l'absentéisme, l'état des autobus ainsi que l'état des locaux", a indiqué mercredi la direction du TEC Hainaut dans un communiqué. La direction a également annoncé "la création d'un nouveau canal d'information pour communiquer de façon plus active auprès des conducteurs sur le travail réalisé". Une assemblée générale des travailleurs a eu lieu mercredi matin concernant notamment les propositions de la direction. "Les syndicats annoncent une reprise du travail jeudi", a indiqué la direction qui invite toutefois "la clientèle à s'informer via le site www.letec.be avant tout déplacement". Le mouvement de grève spontané des travailleurs du dépôt TEC de Mons avait été lancé le 28 avril. Il a impacté tous les trajets au départ du dépôt TEC de Mons. (Belga)