Mondiaux de squash - Tinne Gilis qualifiée pour le 2e tour

Tinne Gilis, championne d'Europe et médaille d'or aux Jeux Mondiaux l'année passée, affrontera vendredi au 2e tour la Japonaise Satomi Watanabe, 19e au classement mondial. Ce sera le 3e duel entre la joueuse belge de 25 ans et la Japonaise de 24 ans, que Gilis a battue deux fois l'année dernière, à l'Open de France et à l'Open de Nouvelle-Zélande. Soeur aînée de Tinne, Nele Gilis, 27 ans, 11e mondiale et tête de série N.11, entrera en lice jeudi face à l'Egyptienne Zeina Zein, 57e mondiale. (Belga)