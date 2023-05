Rage Against The Machine, George Michael et Missy Elliott au Rock and Roll Hall of Fame

Cette cuvée 2023 compte également le chanteur et guitariste de country américain Willie Nelson, sa compatriote Sheryl Crow et le groupe de soul et RnB The Spinners. "C'est une trajectoire surprenante pour un groupe comme le nôtre d'être accueilli au Rock and Roll Hall of Fame", a réagi Rage Against The Machine sur ses réseaux sociaux. "Un groupe connu à la fois pour ses albums et pour son opposition profonde à la machine de guerre américaine et à la suprématie blanche (...)." "Nous sommes reconnaissants envers nos fans passionnés, tous les complices avec lesquels nous avons travaillé et tous les activistes, organisateurs, rebelles et révolutionnaires passés, présents et futurs qui ont inspiré notre art", conclut le groupe. La cérémonie d'introduction aura lieu le 3 novembre au Barclays Center dans le district new-yorkais de Brooklyn. Chaque année, quelques artistes sont invités à rejoindre le "Panthéon du Rock" lors d'une cérémonie. Ceux-ci sont éligibles 25 ans après leur premier enregistrement et doivent avoir eu une influence notable sur l'histoire du rock. (Belga)