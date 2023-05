Retraite de Greg Van Avermaet - Greg Van Avermaet devra lutter pour sa sélection au Tour lors de sa dernière saison

Van Avermaet quittera le peloton fin 2023. D'ici là, il roulera encore au sein de l'équipe AG2R Citroën. La seconde partie de sa saison commencera en France, avec le Tour du Finistère (13/5), les Boucles de l'Aulne (14/5) et les Quatre jours de Dunkerque (16-21/5). Viendra ensuite le Critérium du Dauphiné ou le Tour de Suisse, ainsi que le championnat de Belgique à Izegem. Van Avermaet doit convaincre son équipe de le sélectionner au Tour de France, une course où il a remporté deux étapes et porté le maillot jaune durant onze jours. "C'est une course où j'ai beaucoup de bons souvenirs", a rappelé Van Avermaet. "Et si j'arrive à un bon niveau, je veux certainement la disputer à nouveau. Mais l'équipe décidera si j'en suis ou pas. Ce n'est pas sûr que je sois sélectionné. A moi de convaincre mon équipe." Van Avermaet ne sait pas encore où il disputera sa course d'adieu. Le coureur de 37 ans a annoncé mercredi qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Son palmarès comprend notamment un titre de champion olympique à Rio en 2016, Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem, l'E3 Harelbeke et deux fois le Nieuwsblad. (Belga)