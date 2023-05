TC Charleroi - Sept ans de prison requis par défaut pour des faits de mœurs sur une fillette de 10 ans

Entre mars 2020 et mars 2021, le prévenu était hébergé au domicile familial. Il est suspecté d'avoir commis des faits de mœurs sur une enfant de 10 ans. Les parents de la victime ont remarqué le changement de comportement de cette dernière. "Elle qui était, en temps normal, toujours de bonne humeur et solaire a commencé à se renfermer sur elle-même, à rester dans sa chambre. Elle a, dans un premier temps, dénoncé les faits à sa sœur. Elle évoque des attouchements pendant que le prévenu habitait chez eux lors de parties à la console de jeu", a précisé la partie civile. Selon la mineure, le prévenu a agi de la sorte à une dizaine de reprises. Auditionné, le jeune homme a minimisé son comportement en évoquant l'existence d'une seule et unique scène. Une peine de sept ans de prison a été requise par défaut contre le prévenu, absent des débats. Jugement attendu pour le 31 mai prochain. (Belga)