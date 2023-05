Top Division Women - Castors Braine se renforce avec Nastja Claessens, Joueuse et Espoir de l'année

Claessens s'était inclinée en quart de finale des playoffs cette saison avec son club de Waregem face à Castors Braine. L'arrière-ailière d'1m86 a atteint une moyenne de 16,5 points et 7,1 rebonds par match lors de l'exercice 2022-2023, et défendu les couleurs des Belgian Cats avec 9 points et 2,3 rebonds de moyenne à seulement 18 ans. "Nul doute que son talent et sa polyvalence apporteront énormément au collectif", s'est réjoui le club. "Nous souhaitons la bienvenue à Nastja dans la grande famille des Castors." Mardi, Claessens a été élue Joueuse et Espoir de l'année de la Top Division Women, le championnat de Belgique de basketball féminin. La fille de l'ancienne internationale Irina Medvedeva, qui a participé à l'Euro 2007 avec la Belgique, fait partie de la sélection nationale belge pour le prochain Euro, qui se déroulera du 15 au 25 juin entre Tel-Aviv, en Israël, et Ljubljana en Slovénie. (Belga)