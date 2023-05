Une centaine d'arrestations, dont six en Belgique, liées à la mafia 'Ndrangheta

Sous la houlette des agences européennes de coopération des services judiciaires Eurojust et policière Europol, l'opération s'est déroulée simultanément en Allemagne, Belgique (six arrestations), Espagne, France, Italie, au Portugal et en Roumanie. La grande majorité de ces arrestations ont eu lieu dans la Botte. Dans un communiqué commun, les procureurs de Düsseldorf (dans l'est de l'Allemagne), Coblence (ouest), Sarrebruck (ouest) et Munich (sud), ainsi que les bureaux de recherche criminelle des Länder où se situent ces villes et du Land de Thuringe (centre), ont qualifié ce coup de filet de "coup d'éclat". Les membres présumés sont soupçonnés notamment de blanchiment d'argent, trafic de drogue, évasion fiscale ou encore fraude. Dans le cadre de ces investigations, les autorités italiennes et belges ont pu attribuer à la 'Ndrangetha l'importation et le trafic de près de 25 tonnes de cocaïne, pour la période allant d'octobre 2019 à janvier 2022, a précisé la police bavaroise. Des flux financiers de plus de 22 millions d'euros de la Calabre vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Amérique du Sud ont également pu être identifiés. La 'Ndrangheta, dont les racines sont ancrées en Calabre, dans le sud de l'Italie, constitue l'une des plus puissantes organisations criminelles d'Europe. (Belga)