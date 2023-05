Une explosion dans une usine chimique en Chine fait 9 morts

L'explosion a eu lieu lundi matin dans une usine de peroxyde d'hydrogène à Liaocheng, une ville de la province de Shandong, dans l'est de la Chine, selon le média officiel. Les activités de sauvetage se poursuivent et la cause de l'explosion fait l'objet d'une enquête. La seule personne blessée a été transportée d'urgence à l'hôpital et un incendie causé par l'explosion a été éteint, a précisé Chine nouvelle. L'usine est exploitée par Luxi Chemical Group, qui fait partie du conglomérat public chinois Sinochem. (Belga)