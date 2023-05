Une maison inhabitable après un incendie à Lessines

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 11h00, qu'un incendie s'était déclenché dans une maison située au n°7 du Chemin du Foubersart à Lessines. Venant des casernes de Leuze-en-Hainaut et de Rebaix, deux autopompes, un camion-échelle, une citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "À notre arrivée sur les lieux, le feu se situait dans une arrière-pièce d'une maison de deux façades, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Le feu a pris dans cette pièce où se situait une chaudière", expliquait vers 13h30 le lieutenant Éric André qui a dirigé l'intervention. L'occupant des lieux, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a réussi à sortir de sa maison. L'intéressé n'a pas été blessé, ni intoxiqué. "À notre arrivée, la personne qui habitait dans ce bâtiment avait déjà utilisé deux extincteurs afin de circonscrire les flammes. En vain. Avec nos moyens en hommes et en matériel, on s'est attaché à préserver les deux maisons, les n°5 et n°9, qui étaient de part et d'autre de l'habitation en flammes. Ces deux maisons ont été préservées", précise encore l'officier. Durant cet incendie, cinq des sept chats qui étaient abrités dans le bâtiment sont malheureusement décédés. "L'incendie est accidentel. Le feu provient soit de la chaudière, soit d'un problème électrique dans cette arrière-pièce de l'habitation", indique le lieutenant André. (Belga)