Washington prend avec "précaution" les allégations du Kremlin sur l'attaque ukrainienne

"J'ai vu les informations. Je ne peux pas les valider, on ne sait pas", a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Mais, a-t-il ajouté, "je prendrais tout ce qui sort du Kremlin avec beaucoup de précaution". La Russie a dit considérer "ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président" Vladimir Poutine. L'Ukraine a affirmé pour sa part n'avoir "rien à voir" avec cette attaque présumée. M. Blinken, qui s'exprimait lors d'une conférence sur la liberté de la presse organisée par le Washington Post, s'est encore refusé à commenter plus en avant ou à "spéculer" sur ces informations faute de connaître "les faits". Le secrétaire d'État américain a par ailleurs appelé à nouveau à la libération du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu en Russie pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. Il a accusé Moscou de détenir de façon "injuste" des citoyens américains dans le but d'obtenir des moyens de pression, ce qui est "inacceptable" et ne fait qu'"isoler un peu plus la Russie". Il a encore fait le constat qu'il n'y a plus désormais "de journalistes américains en Russie". (Belga)