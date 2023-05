WTA Saint-Malo - Greet Minnen passe aussi au 2e tour en double

Classée 61e mondiale en double, la Campinoise de 25 ans fait équipe en Bretagne avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 143). Le duo néerlandophone a mis 1h14 et deux manches, 6-1 et 7-6 (7/3), pour écarter l'Ouzbékistanaise Nigina Abduraimova et la Britannique Emily Webley-Smith. Les Françaises Amandine Hesse et Alice Robbe défieront Minnen/Schoofs en quarts de finale. Minnen (WTA 173 en simple) jouera jeudi son 2e tour du simple face à la Britannique Jodie Burrage (WTA 110) après avoir sorti mardi la 2e tête de série l'Américaine Claire Liu (WTA 55) au premier tour. (Belga)