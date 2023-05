WTA Saint-Malo - Maryna Zanevska éliminée au 2e tour

La tête de série N.3, âgée de 29 ans, a pourtant mené 2-6 et 0-2 avant d'être battue par l'Américaine de 21 ans, Katie Volymets (WTA 103) en trois manches 2-6, 6-4 et 7-5 après 2 heures et 18 minutes de jeu. Zanevska s'était imposée à deux reprises dans cet Open 35 (du numéro du département de l'Ile-et-Vilaine où est situé Saint-Malo) en 2012 et 2016. Deux autres Belges, Ysaline Bonaventure (WTA/N.4) et Greet Minnen (WTA 173), sont présentes dans la cité des corsaires et joueront mercredi. Bonaventure sera opposée au 2e tour du simple à l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale et désormais 1.088e. Minnen, elle aussi qualifiée pour le 2e tour du simple, débutera son parcours en double associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, avec qui elle forme la 4e tête de série, face à l'Ouzbèke Nigina Abduraimova et la Britannique Emily Webley-Smith. (Belga)