ArcelorMittal: bénéfice quasi divisé par quatre sur un an mais en hausse par rapport au T4

"Les conditions de marché se sont améliorées comme anticipé au premier trimestre, avec la fin du déstockage des clients soutenant une reprise de la consommation apparente d'acier", a commenté le CEO du groupe Aditya Mittal dans un communiqué annonçant un bénéfice net de 1,096 milliard de dollars au 1er trimestre contre 4,12 milliards au premier trimestre 2022 et 261 millions au dernier trimestre 2022. Les ventes du groupe sidérurgique ont atteint 18,5 milliards de dollars au premier trimestre 2023, en recul de plus de 15% par rapport aux trois premiers mois de 2022. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) s'élève quant à lui à 1,82 milliard d'euros, en net recul par rapport aux 5,08 milliards de dollars du premier trimestre 2022 mais en progrès par rapport au 1,26 milliard de dollars du dernier trimestre 2022. La production d'acier brute a atteint 14,5 millions de tonnes sur les trois premiers mois de 2023, contre 16,3 millions de tonnes au premier trimestre 2022 et 13,2 millions de tonnes au dernier trimestre de 2022. ArcelorMittal annonce par ailleurs le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions propres. (Belga)