ATP Madrid - Sorti des qualifications, Karatsev rejoint les demi-finales aux dépens de Zhizhen Zhang

Karatsev, qui s'est extrait des qualifications pour rejoindre le tableau final, s'est imposé en 1h41 et deux sets: 7-6 (7/3) et 6-4. L'adversaire de celui qui fut demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2021 et qui a atteint la 14e place mondiale en février 2022, sera le lucky loser allemand Jan-Lennard Struff (ATP 65), 33 ans, ou le Grec de 24 ans Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.4), finaliste du récent ATP 500 de Barcelone. L'autre demi-finale de l'épreuve dotée de 7.705780 euros opposera le N.2 mondial et tenant du titre l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui fête ses 20 ans vendredi, au Croate de 26 ans Borna Coric (ATP 20). (Belga)