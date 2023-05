Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont réduit leurs pertes en fin de journée

Solvay (103,90) et UCB (81,78) chutaient de 3,53 et 3,40% en compagnie de KBC (61,36) qui abandonnait 3,58% alors que Ageas (39,73) perdait 1,54%. Melexis (85,30) et Aperam (32,62) étaient en baisse de 1,67 et 0,73%, Ackermans (157,20) abandonnant 1,44% alors que Elia (124,10) et Cofinimmo (86,30) s'appréciaient de 1,47 et 1,23%, AB InBev (59,48) et arGEN-X (355,80) gagnant 2,50 et 0,23% après résultats. Intervest Offices (16,76) reculait par ailleurs de 10,4% pour une baisse de 2,4% compte tenu de son détachement de coupon. Les résultats de Ontex (8,10) étaient salués par un bond de 4,3% alors que Colruyt (29,73) et Unifiedpost (3,87) remontaient de 3,6 et 6%, Greenyard (6,30) de 3,6%. DMS Imaging (0,023) et Oxurion (0,0054) rebondissaient enfin de 9,5 et 8% tandis que Mithra (2,43) et Nyxoah (7,38) s'appréciaient de 3,4 et 2,8% à l'inverse de IBA (15,98) et Onward Medical (4,74) qui chutaient de 3,7 et 3,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1030 USD, contre 1,1040 dans la matinée et 1,1050 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.990 euros, en progrès de 1.325 euros. (Belga)