Challenger d'Aix-en-Provence - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les demies en battant les têtes de série N.2

Vainqueurs cette année des tournois ATP 250 de Pune et d'Estoril, Gillé et Vliegen affronteront, pour une place en finale, les Portugais Nuno Borges et Francisco Cabral, victorieux 7-6 (7/4), 6-3 contre la paire formée par l'Américain Robert Galloway et le Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela. Plus tôt dans la journée, David Goffin (ATP 95) s'était qualifié pour les quarts de finale du simple en battant 6-4, 3-6, 6-2 le Français Dan Added (ATP 252). (Belga)