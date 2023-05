Invasion de l'Ukraine - Allemagne: enquête après des fuites sur une possible visite de Zelensky

L'enquête porte sur un "soupçon de trahison de secret", après des informations parues mercredi dans le quotidien berlinois BZ sur une éventuelle visite du président ukrainien le 13 mai à Berlin. Dans son édition de mercredi, la BZ, citant un membre de la police berlinoise, affirmait que Zelensky devait atterrir le 13 mai à Berlin et être reçu avec les honneurs militaires le 14 par le chancelier allemand Olaf Scholz puis par le président Frank-Walter Steinmeier. Toujours selon le journal, Zelensky devait ensuite se rendre par hélicoptère à Aix-la-Chapelle, dans l'ouest de l'Allemagne, pour y recevoir le prix Charlemagne, distinction récompensant un engagement particulièrement marquant en faveur de l'entente en Europe. Dans le communiqué de la police berlinoise, la responsable des forces de l'ordre, Barbara Slowik, a affirmé "trouver insupportable (...) qu'un seul collaborateur ternisse nationalement et internationalement l'image de la police berlinoise d'une façon aussi honteuse". Ces fuites sur la visite de M. Zelensky ont pris de court les autorités allemandes, qui n'ont pas confirmé à ce stade le déplacement, et particulièrement agacé en Ukraine, selon le média allemand T-Online. "On est terriblement déçu à Kiev de voir que des informations très sensibles pour la sécurité (du président, ndlr) sont divulguées de sources allemandes", écrivait le média, en citant des sources gouvernementales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué mercredi et jeudi deux visites surprises en Europe, d'abord en Finlande, puis jeudi aux Pays-Bas pour notamment se rendre à la Cour pénale internationale (CPI). (Belga)