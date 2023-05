Invasion de l'Ukraine - Le président ukrainien Zelensky a quitté les Pays-Bas

M. Zelensky est arrivé aux Pays-Bas mercredi avant un programme intensif jeudi avec, entre autres, des rencontres avec les Premiers ministres néerlandais et belge Mark Rutte et Alexander De Croo, et avec le roi Willem-Alexander. Le chef de l'État ukrainien a aussi visité la Cour Pénale Intenationale (CPI) à La Haye et la base militaire de Soesterberg. Le président ukrainien est depuis quelques mois davantage présent à l'étranger. Il a entre autres rendu visite à la Pologne, la France et le Royaume-Uni. Il s'agissait de sa première visite aux Pays-Bas. (Belga)