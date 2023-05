Invasion de l'Ukraine - Russie: deux attaques de drones frappent des raffineries de pétrole

Un premier feu, désormais éteint, s'est déclaré dans un réservoir d'une installation pétrolière à Ilsky, dans la région de Krasnodar, après une attaque menée par "un drone" non identifié, selon des services d'urgence cités par les agences Tass et Ria Novosti. Le gouverneur local, Véniamine Kondratiev, a indiqué sur Telegram que l'incendie avait été circonscrit à un espace de 400 mètres carrés, puis rapidement éteint par les pompiers vers 05h00 locales (04h00 HB). Environ une heure plus tard, Vassili Goloubiev, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, a lui annoncé qu'un drone s'était abattu sur une raffinerie locale près du village de Kisselevka. Selon cette source, le drone a causé une explosion et un incendie qui a été "immédiatement" éteint par le personnel de l'usine. "Pas de victimes, les dégâts portés aux installations sont insignifiants", a affirmé M. Goloubiev. Le gouverneur de la région Voronej, également frontalière de l'Ukraine, a pour sa part indiqué sur Telegram que la défense anti-aérienne locale avait détruit un drone tôt dans la matinée, sans victimes ni dégâts à signaler. Mercredi, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, la plus spectaculaire attaque imputée à Kiev depuis l'offensive russe en Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a démenti toute attaque. Depuis près d'une semaine, une série d'attaques de drones et deux sabotages ferroviaires ont frappé des régions russes proches de l'Ukraine et la Crimée annexée, à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai, essentielles dans l'agenda du Kremlin. (Belga)