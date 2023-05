Invasion de l'Ukraine - Visite surprise du président ukrainien aux Pays-Bas

M. Zelensky, qui effectue sa première visite aux Pays-Bas, a atterri à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol après avoir participé à un sommet des pays nordiques à Helsinki, selon l'ANP. L'agence a publié plusieurs photos, notamment celle d'un aéronef, affirmant qu'il s'agit de l'avion du gouvernement néerlandais transportant probablement le président ukrainien. Selon l'ANP, M. Zelensky doit visiter jeudi la Cour pénale internationale (CPI), qui siège à La Haye, et a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Le président ukrainien devrait prononcer dans la même ville, le même jour, un discours intitulé "Pas de paix sans justice pour l'Ukraine", selon la radiodiffusion publique NOS. Une rencontre avec des députés néerlandais est prévue ainsi qu'un entretien avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, a rapporté l'ANP, citant des sources anonymes. Les Pays-Bas soutiennent l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022. Le pays a notamment annoncé le mois dernier qu'il allait acheter pour 165 millions d'euros avec le Danemark 14 chars Leopard 2 afin de les donner Kiev, qui réclame plus d'armes lourdes. M. Zelensky s'est rendu mercredi en visite surprise en Finlande, où il a souligné que cette année, lors de laquelle il a promis de prochaines offensives contre l'agresseur russe, serait "décisive pour l'Ukraine et l'Europe" face à la Russie. (Belga)