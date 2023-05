Le couple royal visite les locaux de Roularta et la caserne des pompiers de Deerlijk

Le Roi et la Reine ont bénéficié d'une visite guidée des locaux de Roularta par Bart Castelyn, le rédacteur en chef du Krant van West-Vlaanderen et certains journalistes ont également eu l'occasion de s'entretenir avec le couple royal. "C'était vraiment spécial. J'ai eu le plaisir de leur raconter l'histoire du Krant van West-Vlaanderen. Tout s'est bien déroulé et le couple royal paraissait vraiment intéressé. Ils connaissaient même le journal, c'était un honneur", se réjouit Bart Castelyn. Xavier Bouckaert, le CEO de Roularta, leur a ensuite fourni de plus amples explications sur l'entreprise et son histoire. Le Roi et la Reine ont clôturé la visite du groupe médiatique dans l'imprimerie, au moment où l'édition du Krant Van West-Vlaanderen de vendredi était en cours d'impression, avec un dessin les représentant en première page. Le couple royal s'est ensuite rendu dans la nouvelle caserne des pompiers de Deerlijk, membre de la zone de secours Fluvia. Une table ronde avec les bourgmestres de Deerlijk et Anzegem, le commandant de la zone et quelques volontaires y était organisée. "Le Roi et la Reine nous ont félicité pour le travail que nous menons et l'engagement de nos volontaires", explique Olivier Dorme, le commandant de la zone. Le couple royal a également bénéficié d'un tour de la caserne et a assisté à un exercice de lutte contre un incendie et une évacuation via la grande échelle. (Belga)