Le Danemark veut investir 5,09 milliards d'euros pour moderniser sa défense

"Quelque 27 milliards de couronnes pour le matériel de défense, les bâtiments, les technologies de l'information et le personnel afin de relever les défis accumulés (...) et 11 milliards de couronnes supplémentaires" pour les nouveaux investissements, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, estimant que la situation géopolitique actuelle nécessitait "davantage de ressources pour assurer la défense actuelle". "Pendant de nombreuses années, la situation de la politique de sécurité a fait payer un lourd tribut à la défense danoise", a relevé le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen. "En même temps, nous devons reconnaître que nous, politiciens, avons pris des décisions (...) basées sur des hypothèses qui se sont avérées incorrectes. Cela signifie que nous sommes maintenant confrontés à une tâche majeure : restaurer les fondations de la défense avant de les consolider", a-t-il ajouté. Cette annonce intervient après un audit des forces armées danoises visant à préparer les négociations du budget de la Défense à partir de 2024 qui a mis à jour l'usure des équipements et des casernes et les défis à relever dans le domaine des technologies de l'information, notamment pour répondre aux exigences en matière de numérisation. Pour le chef de la Défense, le besoin de nouveaux soldats est également criant. "La tâche est immense. Ce n'est pas quelque chose qu'on résout en un ou deux ans", a souligné Flemming Lentfer lors d'une conférence de presse. Après avoir annoncé une hausse de ses dépenses militaires en 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Danemark a indiqué qu'il comptait consacrer 2% de son PIB à sa défense d'ici 2030, un objectif de l'Otan dont il est membre. (Belga)