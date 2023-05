Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne nommé parmi les candidats au trophée de Joueur du Mois d'avril

Ainsi, lors du match au sommet contre Arsenal, KDB a été éblouissant los e la victoire 4-1 face à Arsenal. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, il a permis aux Citizens de redevenir favoris dans la course au titre. Outre De Bruyne, son coéquipier norvégien Erling Haaland, véritable machine à marquer des buts, a également été nommé. Il a fait trembler les filets à six reprises en avril et est désormais le détenteur du record de la Premier League avec 35 buts en championnat en une saison. Les six autres candidats sont Eberechi Eze (Crystal Palace), Alexander Isak (Newcastle), Diogo Jota (Liverpool), Dominic Solanke (Bournemouth), Ollie Watkins (Aston Villa) et Callum Wilson (Newcastle). Les fans peuvent voter jusqu'au lundi 8 mai. Pour désigner le vainqueur, les votes du public seront ajoutés à ceux d'un panel d'experts. Le palmarès comprend cinq Belges : Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre 2016 et septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars 2017). De Bruyne a déjà reçu plusieurs nominations mais n'a pas encore été récompensé. (Belga)