Les Centres européens des consommateurs ont pu récupérer 10 millions d'euros en 2022

Les 29 Centres européens des consommateurs, qui composent l'ECC-Net, ont aidé plus de 118.000 consommateurs et consommatrices européennes. Le Centre européen des consommateurs (CEC) en Belgique a traité quant à lui 13.136 cas, soit plus de 10% du nombre total des dossiers du réseau, ressort-il de son rapport annuel. En Belgique, 61% des plaintes ont été résolues avec succès. Au niveau du réseau européen, le taux de réussite est de 60%. Quant au motif des plaintes belges, 18% concernaient des problèmes relatifs à des voyages en avion et 25% des problèmes de non-livraison. Dans 64% des cas, les achats dont se plaignent les consommateurs ont été effectués en ligne. "Le secteur de l'aviation est clairement sous pression" en raison des "grèves, faillites, traitement plus long des plaintes et refus de coopérer avec les services de médiation" dans le secteur, souligne CEC Belgique dans son rapport. (Belga)