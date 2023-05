Peine de prison pour des parents qui ont enlevé leur enfant placé

L'enfant avait été placée dans le cadre d'un dossier antérieur de violences intrafamiliales exercées par son père sur elle et sa mère. Lors d'une visite de la mère le 29 juin 2022, cette dernière avait emporté sa fille. Un mandat d'arrêt international avait été émis. Le téléphone de la mère a été détecté peu de temps après en France. Finalement, la police française l'a interceptée à Marseille le 9 octobre au moment d'embarquer sur un bateau pour l'Algérie avec sa fille. Le père a été retrouvé à Anvers un mois et demi plus tard. La mère a déclaré qu'elle voulait se reposer et ne pensait pas qu'il s'agissait d'un enlèvement. "Le risque de récidive du père est élevé", a déclaré le parquet. "Il ne se rend pas compte qu'il a eu tort, mais tous deux ont ignoré une décision du tribunal de la famille pour des raisons égoïstes." Le juge a condamné l'homme à 18 mois de prison effectifs. La femme écope quant à elle d'une peine d'un an avec sursis probatoire. Les parents doivent verser à leur fille une indemnité de 1.000 euros, qui sera placée sur un compte bloqué jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité. (Belga)