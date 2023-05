Premier League - Manchester United chute en fin de rencontre à Brighton

Après une première mi-temps en demi-teinte mais à l'avantage des Red Devils au niveau des chances de but, les deux équipes regagnaient les vestiaires. La seconde période n'était guère plus emballante même si Brighton réussissait à faire jeu égal avec son adversaire du jour. Le match a pris un tournant radical dans le temps additionnel. Auteur d'une faute de main dans le rectangle, Luke Shaw offrait un penalty aux visités. Après intervention du VAR et confirmation de la faute, Alexis Mac Allister se chargeait de convertir le penalty pour offrir une victoire de dernière seconde à son équipe (90e+9, 1-0). (Belga)