Près de la moitié des appels au numéro d'urgence de la SNCB ne relèvent pas d'une urgence

Au total, le numéro d'urgence a enregistré 6.600 appels l'an dernier, soit en moyenne 18 chaque jour. Ce nombre est en hausse par rapport aux chiffres de 2021 et 2020, où la ligne avait comptabilisé respectivement 5.200 et 5.500 appels. Toutefois, ces deux années avaient été fortement marquées par les limitations de déplacement dues à la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, en 2019, la SNCB avait reçu près de 20 appels quotidien sur cette ligne, pour un total de 7.000 conversations. Après un contact avec le 0800/30.230, Securail évalue l'opportunité d'envoyer une équipe sur les lieux signalés. "Il peut s'agir de nos agents de sécurité, mais aussi de la police. Tout dépend évidemment de la nature de l'incident et de la proximité des équipes disponibles", explique le porte-parole Dimitri Temmerman. "Si nécessaire, nos agents peuvent aussi retenir un individu dans l'attente de l'arrivée de la police." (Belga)