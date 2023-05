Quatre Jours de Dunkerque - Un contre-la-montre individuel et une étape pavée au programme de la 67e édition

La course traversera cinq départements du nord de la France: l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Selon la tradition, le départ sera donné sous la statue de Jean Bart à Dunkerque, emmenant les coureurs vers Abbeville mardi 16 mai. Trois ascensions émailleront la course avant le circuit local et la montée de Drucat. La deuxième étape reliera Compiègne à Laon sur des routes légèrement vallonnées, jusqu'à la Rampe d'Ardon. À la demande des directeurs sportifs, le contre-la-montre individuel a été réinstauré après quatorze ans d'absence. Autour de Saint-Quentin, les coureurs devront parcourir 15,9 kilomètres de plat. Vendredi, l'étape pavée comptera quatre passages difficiles vers Archicourt. L'étape reine suivra samedi, avec le Mont Cassel en point de mire. Les favoris y auront l'occasion de s'expliquer. La course se terminera après avoir rallié Dunkerque, dimanche, par huit tours du circuit local qui couronneront officiellement le maillot rose, vainqueur du classement général et successeur de Philippe Gilbert au palmarès. Les étapes: Mardi 16 mai: Dunkerque-Abbeville (196,6 km) Mercredi 17 mai: Compiègne-Laon (169,9 km) Jeudi 18 mai: Saint-Quentin (contre-la-montre individuel de 15,9 km) Vendredi 19 mai: Maubeuge-Archicourt (173,8 km) Samedi 20 mai: Roubaix-Mont Cassel (187,7 km) Dimanche 21 mai: Avion-Dunkerque (182,6 km). (Belga)