Rwanda: au moins 130 morts dans des inondations dévastatrices

Des pluies torrentielles dans la nuit de mardi et mercredi ont causé des inondations et glissements de terrain dévastateurs dans les provinces du Nord, de l'Ouest et du Sud. "Le nombre de morts est maintenant de 130", a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, ajoutant que cinq portés disparus étaient toujours recherchées. Par ailleurs, 77 personnes ont été blessés, dont 36 étaient toujours hospitalisées jeudi matin. "Nous ne connaissons pas le nombre total de sans-abri pour le moment, le comptage est en cours. Ce que nous savons, c'est que plus de 5.100 maisons ont été détruites et qu'elles abritaient toutes des familles", a déclaré Alain Mukuralinda. Dans le district de Karongi, dans la province de l'Ouest, plus de 370 familles - soit plus de 1.440 personnes - ont été relogées dans des abris temporaires après que leurs maisons ont été détruites, selon l'Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA), qui chapeaute la radio et la télévision publiques. Le Premier ministre Edouard Ngirente a entamé une visite des zones sinistrées. Il est notamment attendu dans le district de Rubavu, l'un des plus durement touchés. Le gouvernement a annoncé qu'il accorderait une indemnisation aux familles de victimes de 100.000 francs rwandais (80 euros) par parent mort dans la catastrophe. L'Afrique de l'Est connaît régulièrement des inondations et glissements de terrain lors des saisons des pluies, dont la plus intense a lieu de mars à mai. Leur intensité et leurs fréquences ne devraient cesser d'augmenter avec le changement climatique, estiment les experts météorologiques. (Belga)