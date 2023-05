Salon de l'Auto - Plusieurs infractions relevées lors du Salon de l'Auto 2023 à Bruxelles

"Dans sept cas, les informations sur la garantie légale n'étaient pas claires, car elle semblait injustement limitée (par exemple à un nombre maximum de kilomètres ou à quelques pièces)" informe le service public. "En outre, la garantie légale était souvent mentionnée en même temps que la garantie commerciale, ce qui donnait à tort au consommateur l'impression que la garantie légale était également soumise à ces restrictions. Une seule marque a enfreint la législation sur la publicité pour les crédits à la consommation." Le SPF ajoute que dix marques n'ont pas indiqué correctement l'un ou l'autre prix de vente: "Le prix affiché ne doit, par exemple, pas inclure la prime de reprise et le prix doit se rapporter au modèle exact exposé. Parmi les contrevenants, figuraient également des marques de luxe qui n'utilisaient qu'un prix à la demande." Il a donc distribué un avertissement aux coupables tout en précisant que "tous ont régularisé la situation immédiatement ou dans les jours qui ont suivi". À l'inverse, aucune anomalie n'a été constatée en ce qui concerne l'affichage de la publicité pour les contrats de leasing privés. "Les informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules étaient également conformes à la réglementation", selon l'administration. Par ailleurs, cette dernière annonce avoir, pour la première fois, "contrôlé l'utilisation de fausses allégations environnementales (green claims)". Dans ce cadre, elle fait savoir que deux inspections font l'objet d'une enquête pour d'éventuelles infractions. "En cas de greenwashing, des mesures appropriées seront prises", assure-t-elle. Lors de l'édition 2023 du Salon de l'Auto, 41 marques, deux stands de restauration et une autre entreprise ont été contrôlés. (Belga)