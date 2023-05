Solvay parvient à garder des prix élevés et revoit ses prévisions à la hausse

Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, en hausse organique de 2% par rapport au premier trimestre 2022, "grâce à la hausse des prix (+14%), compensant la baisse des volumes (-12%) due à une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment dans les batteries destinées aux véhicules électriques, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation." L'impact de la hausse des prix de 421 millions d'euros a plus que compensé l'impact de 127 millions d'euros de l'inflation des coûts variables, soit un impact net positif de 294 millions d'euros au premier trimestre 2023, selon le groupe. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) ressort à 839 millions d'euros, en augmentation de 22%, ce qui correspond à une marge record de 26,5%. "Je suis heureuse d'annoncer que nos prix sont restés soutenus dans un contexte de coûts plus élevés et une demande plus faible, ce qui a soutenu la performance solide de notre ebitda. Nous avons livré notre 16e trimestre consécutif de free cash flow positif malgré des investissements en hausse", commente la CEO de Solvay, Ilham Kadri, citée dans un communiqué. Ce début d'année permet à Solvay de revoir à la hausse ses estimations de croissance organique de l'ebitda pour l'ensemble de l'année, passant des prévisions précédentes de -3% à -9% à une fourchette de +2% à -5% par rapport à 2022. Le free cash flow des activités poursuivies est également augmenté, passant d'environ 750 millions d'euros à environ 900 millions d'euros. (Belga)