TC Namur - Trente mois de prison pour destruction de véhicule, harcèlement et coups sur agents

Né en 1994, l'intéressé niait avoir crevé à plusieurs reprises en décembre 2022 les pneus de ses voisins et avoir brisé le pare-brise de leur véhicule. Il niait également les avoir harcelés, reconnaissant tout au plus "trois ou quatre messages". Il reconnaissait par contre avoir donné des coups de pied, avoir craché, s'être rebellé et avoir outragé des policiers namurois qui sont intervenus chez lui le 4 décembre 2022, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et détruisait son domicile. (Belga)