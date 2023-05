Top Division Women - Ine Joris rejoint à son tour Castors Braine

Désignée Espoir de l'année en 2022, Ine Goris (21 ans, 1m87), est membre des Belgian Cats, l'équipe nationale. Elle sera à l'oeuvre lors du prochain Championnat d'Europe en juin. Elle est également présente au sein de l'équipe nationale du 3x3. Après avoir joué à Boom, elle a réalisé cette saison avec Courtrai 13 points, 6.2 rebonds et 2 assists en 31 minutes de jeu par match en moyenne. Les Castors sont convaincus qu'elle "apportera toute l'étendue de son talent reconnu au futur collectif brainois, en championnat et en coupe d'Europe". Castors Braine a été battu à deux reprises fin avril en finale du championnat par Kangoeroes Malines (77-60 à Malines et 66-73 à Braine). (Belga)