Tour d'Espagne féminin - Nouvelle victoire de Marianne Vos qui garde son maillot rouge

La Néerlandaise a devancé au sprint la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et la Suissesse Marlen Reusser (SD Worx), la Hongroise Blanka Vas (SD Worx) et la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar) complétant le top 5. Victorieuse du contre-la-montre dans la 1e étape avec Jumbo-Visma et de la 3e étape, Marianne Vos, 35 ans, conserve son maillot rouge. Au général, elle compte 13 secondes d'avance sur l'Améicaine Chloe Dygert (Canyon/SRAM) et 14 sur la Néerlandaise Riejane Makus (Jumbo-Visma). Vendredi, c'est une étape de montagne de 129,2 km entre La Cabrera et le Mirador de Peñas Llanas qui attend le peloton. Le parcours propose un col de 1re catégorie après 53 km, avant la montée finale à 1479 m d'altitude. L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga, au terme de la septième étape. C'est la première fois que La Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d'abord débuté sous la forme d'une course d'un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l'an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D'Hoore a gagné les éditions d'un jour de 2016 et 2017. (Belga)