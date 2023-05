Tour d'Italie - Remco Evenepoel: "Le Covid est toujours là, on doit tous faire attention"

Après les forfaits du Néerlandais Robert Gesink et du Norvégien Tobias Foss, la formation néerlandaise a annoncé jeudi celui du Néerlandais Jos van Emden, lui aussi positif au Covid alors qu'il avait été ajouté à la sélection mercredi avec Rohan Dennis en remplacement de Gesink et Foss. L'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Suisse Gino Mader (Bahrain Victorious) ont eux aussi dû renoncer en raison du Covid. "C'est toujours effrayant de voir des coureurs écartés à cause d'une maladie, en particulier le Covid", a déclaré Remco Evenepoel. "Je pense qu'on va faire comme lors de la dernière Vuelta, porter des masques, faire un peu plus attention, se laver les mains plus souvent pour éviter que le virus se propage. On va essayer de rester dans notre bulle un maximum". "Perdre plusieurs coureurs du peloton doit être un message pour tout le monde, qu'on doit tous faire attention, que le virus est toujours là. Cela vaut pour les coureurs, les directeurs sportifs ou les journalistes. Portez un masque lorsque je vous verrai samedi", a ajouté le champion du monde jeudi lors d'une visioconférence de presse. (Belga)