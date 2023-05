Un mort et quatre blessés après des tirs dans le sud des Etats-Unis, le suspect en fuite

Le suspect a été identifié par la police d'Atlanta comme Deion Patterson, un ancien agent des garde-côtes. Les coups de feu ont eu lieu vers midi (16H00 GMT) dans une salle d'attente d'un centre hospitalier de la ville. La police avait diffusé plus tôt des images de l'auteur présumé des tirs, demandant à "quiconque ayant des informations" de les contacter. "Nous pensons que le suspect est armé et dangereux", a-t-elle dit, prévenant qu'il ne fallait pas tenter de "l'approcher". Les victimes ont entre 25 et 71 ans, a précisé la police au cours d'une conférence de presse en début de soirée. Toutes les victimes étaient des femmes, a précisé le maire d'Atlanta, Andre Dickens. Le chef de la police, Darin Schierbaum, a souligné que plusieurs agences fédérales s'étaient jointes à la poursuite du suspect. Deion Patterson était accompagné de sa mère, qui n'a pas été blessée, a précisé le chef de la police, notant qu'il est trop tôt pour savoir si une ou des victimes étaient spécifiquement visées. Sa famille coopère à l'enquête. (Belga)