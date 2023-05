Vodafone et CK Hutchison proches d'une fusion au Royaume-Uni

Vodafone, qui n'a pas souhaité commenter ces informations, avait indiqué en octobre être en discussion pour fusionner ses activités dans le pays avec Three UK, filiale de CK Hutchison, afin d'allier leurs forces dans la 5G. Le groupe britannique avait décrit un projet dans lequel il détiendrait 51% de l'ensemble et le groupe chinois 49%. L'opération créerait le plus gros opérateur de téléphonie mobile du pays, et valoriserait les actifs combinés à 9 milliards de livres plus une dette de 6 milliards, soit une valeur d'entreprise totale de 15 milliards de livres, selon le FT. D'après le quotidien financier, l'opération a été retardée par la recherche d'un(e) dirigeant(e) permanent(e) après le départ du précédent directeur général, Nick Read, début décembre. Le groupe a confirmé la semaine dernière Margherita Della Valle à ce poste, qu'elle occupait de façon intérimaire depuis le départ de M. Read. "La fusion pourrait faire face à un certain nombre de difficultés" en termes de régulation et concurrence, remarque Victoria Scholar, analyste de Interactive Investor, car la naissance d'un mastodonte sectoriel au Royaume-Uni pourrait faire craindre "des hausses de prix et moins de choix pour les consommateurs". (Belga)