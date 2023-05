Volvo Cars supprime 1.300 emplois; pas de conséquences pour l'usine gantoise

La mesure ne devrait avoir aucune conséquence pour l'usine du constructeur automobile à Gand, a appris l'agence Belga auprès de Volvo Car Gent. Après des premières mesures pour rationaliser les coûts en 2022, "il est évident qu'il faut faire plus", a noté le patron du constructeur Jim Rowan dans un communiqué indiquant que l'entreprise "supprim(ait) environ 1 300 postes d'employés de bureau dans ses activités en Suède". "L'entreprise va réduire les coûts et améliorera l'efficacité de ses opérations mondiales au cours des prochains mois", a-t-elle prévenu, sans préciser quels métiers seraient touchés. "La pression sur l'économie, l'augmentation des prix des matières premières et l'intensification de la concurrence resteront probablement un défi pour notre secteur pendant un certain temps", a déclaré M. Rowan. Selon le constructeur, les suppressions d'emplois actuelles concernent environ 6% de sa masse salariale en Suède. Lesté par des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une inflation galopante, Volvo Cars avait vu son bénéfice net perdre 12% au cours du premier trimestre. Toutefois, le nombre de véhicules vendus était en hausse de 10% avec près d'une voiture vendue sur cinq électrique, soit le double comparé à la même période l'an dernier. Volvo Cars ambitionne de sortir du moteur à combustion pour passer au tout-électrique d'ici 2030 mais le secteur des véhicules électriques fait partie de ceux les plus touchés par la hausse des coûts de production. (Belga)