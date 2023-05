ATP Rome - Rafael Nadal également forfait pour le tournoi romain, trois semaines avant Roland Garros

L'Espagnol a annoncé lui-même son renom sur les réseaux sociaux. "Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome. Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre des tournois qui ont marqué ma carrière professionnelle et personnelle pour tout l'amour et le soutien des tifosi italiens". Rafael Nadal, 36 ans, victime d'une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, perdu face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets, n'a pas rejoué depuis en compétition. Même si la durée de son indisponibilité était initialement prévue à six ou huit semaines, son absence s'est allongée. Le Majorquin avait renoncé déjà au Masters 1000 de Madrid qui s'achève dimanche. Rafael Nadal, aujourd'hui 14e mondial, espère pouvoir encore disputer Roland-Garros où il sera en lice pour un 15e sacre potentiel à Paris, et un 23e Grand Chelem, ce qui serait un record chez les hommes. Cette deuxième levée du Grand Chelem de l'année se dispute du 28 mai au 11 juin, où "Rafa" pourrait y fêter son 37e anniversaire (le 3 juin). (Belga)