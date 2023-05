BNXT League - Charleroi éliminé en quarts des playoffs par Limburg, Louvain égalise contre Malines

Mené à l'issue de la première manche perdue 81-71 sur le parquet limbourgeois, le Spirou avait à tout prix besoin d'une victoire pour se maintenir en vie dans la série. Les Carolos tenaient le bon bout jusqu'au dernier quart-temps, à l'entame duquel ils menaient 62-58. Malgré un double-double de Yoeri Schopen (15 pts, 11 rbs), Charleroi s'est effondré dans la dernière période en concédant un 25-15. Avec cinq joueurs à dix points ou plus, les Limbourgeois ont misé sur leur collectif pour remporter la rencontre 77-83 et s'en aller affronter Anvers dans un best-of-5 en demi-finale à partir de mercredi. Le Spirou est quant à lui reversé au deuxième tour des playoffs transfrontaliers où il retrouvera le Brussels, tombeur d'Amsterdam au premier tour. Dans le même temps, Louvain a égalisé contre Malines avec une large victoire, 86-62. Battus 75-62 à l'aller, les Bears ont pu compter sur leur sixième homme Pritzl au scoring (21 pts), ainsi que leur meneur Heath (18 pts, 7 asts), pour revenir à hauteur de leur adversaire et forcer la manche décisive. Il y aura donc un troisième match dimanche à Malines pour déterminer qui rejoindra Ostende en demi-finales. Le perdant de la série tombera quant à lui contre Alost, qui a battu Amsterdam dans le tableau des playoffs transfrontaliers. (Belga)