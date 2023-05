Bourse de Bruxelles - En forme, le BEL 20 termine à une fraction des 3.800 points

Galapagos (38,61) emmenait les hausses en bondissant de 5,26% après résultats, arGEN-X (364,50) et Solvay (107,80) gagnant 2,45 et 3,75% tandis qu'UCB (82,58) se contentait d'un mieux de 0,98%. KBC (63,38) et Proximus (7,67) se distinguaient également par des bonds de 3,29 et 3,56%, Aperam (33,63) et Umicore (29,58) rebondissant de même de 3,10 et 3,21% tandis que Ageas (40,43) et Ackermans (160,20) progressaient de 1,76 et 1,91%. D'Ieteren (170,50) et Elia (126,00) valaient 1,13 et 1,53% de plus que jeudi, Sofina (206,60) gagnant 1,77%. Bpost (4,47) regagnait par ailleurs 5,9%, DEME (125,40) et VGP (95,10) bondissant de 4,1 et 2,9% alors que les résultats de Intervest Offices (16,48) étaient accueillis par un repli de 1,7%. DMS Imaging (0,0205) et Celyad (0,606) chutaient enfin de 10,9 et 3,8%, Oxurion (0,0048) reperdant 11,1% alors que MDxHealth (0,351) et Mithra (2,605) repartaient de 5,7 et 7,2% à la hausse en compagnie de Biosenic (0,107), positive de 9,8%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1005 USD, contre 1,1030 dans la matinée et la veille. Le lingot se négociait autour de 58.690 euros, en recul de 1.300 euros. (Belga)