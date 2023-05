Bundesliga - Patrik Schick met un terme prématuré à sa saison

Schick, 27 ans, s'était blessé aux adducteurs au mois de novembre. L'attaquant tchèque avait fait un bref retour au mois de mars en montant trois fois au jeu. Il n'a plus joué depuis la réception de Ferencavros en 8es de finale aller de l'Europa League le 9 mars. "Malheureusement, la saison est terminée pour moi mais nous travaillons déjà dur pour ne plus ressentir de douleur avant le dernier match de la saison et d'être à 100% pour la saison prochaine", a écrit le joueur sur Instagram. Schick a joué 23 rencontres cette saison pour le Bayer, toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et un assist. Leverkusen occupe actuellement la 6e place de la Bundesliga avec 48 points. Le club allemand est également qualifié pour les demi-finales de l'Europa League où il affrontera l'AS Rome après avoir éliminé l'Union Saint-Gilloise en quarts de finale. (Belga)