Challenger d'Aix-en-Provence - David Goffin vient à bout d'Arthur Fils et se qualifie pour les demi-finales

Goffin, 95e mondial, s'est imposé en trois sets 1-6, 6-3, 7-6 (8/6) contre le jeune Français Arthur Fils, 18 ans et 124e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 17 minutes. Pour une place en finale, le natif de Rocourt affrontera l'Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1, qui s'est imposé en deux sets 6-4, 6-2 contre l'Autrichien Jurij Rodionov, 119e mondial, dans la foulée du match de Goffin. Après des éliminations au premier tour aux Masters 1000 de Monte-Carlo et Madrid et au deuxième tour de l'ATP 500 de Barcelone, le N.1 belge défend cette semaine ses 115 points de son 8e de finale obtenus il y a douze mois au Masters 1000 de Madrid afin de garder sa place dans le top 100 mondial. Une victoire lui permettrait d'engranger 175 points, et une finale 100. (Belga)