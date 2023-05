Classique Morbihan - AG Insurance-Soudal Quick-Step gagne aussi en Bretagne grâce à Gaia Maset

Un groupe d'une vingtaine de coureuses s'apprêtait à se disputer la victoire lorsqu'une chute est survenue avant la flamme rouge. Masetti a creusé un petit écart sur la bosse menant à l'arrivée et s'est imposée avec 9 secondes d'avance sur sa compatriote Alessia Vigilia (Fassa Bortolo) et 11 sur une autre Italienne, Sofia Bertizzolo (UAE Development). Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) a pris la 22e place. Le week-end passé, AG Insurance-Soudal Quick-Step s'était imposé deux fois au Festival Elsy Jacobs, au Luxembourg, grâce à Ally Wollaston. La Classique Morbihan ouvre un week-end de courses cyclistes en Bretagne. Samedi, tant les messieurs que les dames disputeront le Grand Prix du Morbihan entre Josselin et Plumelec. Dimanche, le Tro Bro Leon, l'une des premières courses à proposer des chemins de terre non asphaltés, figure au menu pour les hommes. (Belga)