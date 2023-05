Conflit au Soudan - Près de 10.000 personnes ont fui en Centrafrique depuis le Soudan, selon l'ONU

Quelque "9.700 personnes, dont 3.460 rapatriés centrafricains, ont préventivement traversé la frontière du Soudan et sont hébergés par des familles d'accueil ou installées dans des campements spontanés", dans la ville d'Am-Dafock, frontalière du Soudan dans le nord de la Centrafrique, a indiqué l'OCHA dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP. "Leur nombre devrait augmenter à mesure que l'enregistrement se poursuit", peut-on également lire. L'organisation indique également que "des hauts responsables humanitaires et gouvernementaux se sont rendus à Am-Dafock" afin d'évaluer la situation dans cette région "inondable", et dont l'accès devrait être "très limité" après le début de la saison des pluies (fin mai), s'inquiète l'OCHA. L'ONU rappelle qu'en Centrafrique 3,4 millions de personnes, soit 56% de la population, ont "besoin d'assistance et de protection". Dans le nord de ce pays parmi les plus pauvres au monde et en proie à une guerre civile depuis plusieurs années, "120.000 personnes ont besoin d'assistance alimentaire", précise l'organisation. Au Soudan, les combats ont fait environ 700 morts selon l'ONG ACLED. Ils ont conduit à plus de 5.000 blessés, à au moins 335.000 personnes déplacées et à l'exil de 115.000 autres, selon l'ONU, qui réclame 402 millions d'euros pour aider le pays, l'un des plus défavorisés au monde. L'ONU prévient que 860.000 personnes, des Soudanais mais également de nombreux Sud-Soudanais retournant dans leur pays, pourraient traverser les frontières ces prochains mois. "Plus de 56.000 personnes" sont arrivées en Égypte, selon l'ONU, "plus de 12.000" en Ethiopie et "30.000 au Tchad". (Belga)