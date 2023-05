Début des travaux d'une future base spatiale dans le nord de l'Écosse

Cette base, baptisée "Spaceport Sutherland", est l'un des projets de sites de lancement spatial envisagés sur le sol britannique, au côté notamment de SaxaVord dans l'archipel des Shetland, ou encore du Spaceport des Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'investissement de 14,6 millions de livres (16,6 millions d'euros) est financé par des fonds publics provenant notamment de l'agence de développement du gouvernement régional écossais (9 millions), le Highlands and Islands Entreprise (HIE), et de l'Agence spatiale britannique. La base sera louée pendant 50 ans à Orbex, une société écossaise qui développe Prime, un microlanceur de 19 mètres de haut capable de mettre en orbite une charge utile de 180 kilos. Orbex, qui affirme dans un communiqué avoir signé des contrats de lancement avec sept clients, n'indique pas quand elle compte lancer sa première fusée. La société tablait à l'automne dernier sur début 2023. Son PDG Chris Lamour a depuis démissionné pour des raisons qui n'ont pas été précisées. Sutherland Spaceport emploiera 40 personnes. Ce projet de base spatiale s'inscrit dans la volonté du gouvernement britannique de soutenir et développer le secteur spatial national après le Brexit. L'agence spatiale britannique a ainsi financé le développement d'Orbex Prime à hauteur de 5,5 millions (6,3 millions d'euros). Les projets de sites de lancement pour petites fusées se multiplient en Europe, portés par les nombreux programmes de micro et minilanceurs et la profusion de petits satellites à mettre en orbite. Outre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, l'Islande ou encore le Portugal avancent dans des projets pour la mise en orbite de satellites. (Belga)