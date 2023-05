Euro de cyclisme sur piste - L'édition 2024 prévue à Apeldoorn avancée d'un mois

"En collaboration avec toutes les parties prenantes, cette période a été choisie car elle offre les meilleures possibilités tant pour le sport de haut niveau que pour le calendrier sportif élargi", ont écrit les organisateurs dans un communiqué. Les meilleurs pistards du continent sont attendus à Apeldoorn en janvier afin de décrocher des points pour les Jeux Olympiques de Paris. En février dernier, la délégation belge avait remporté trois médailles lors de l'Euro de Granges en Suisse. Lotte Kopecky avait remporté la course à l'élimination et pris la troisième place de l'omnium, Shari Bossuyt avait elle terminé deuxième de la course aux points. (Belga)