La ligue anglaise de football paraphe un contrat à plus d'un milliard d'euros avec Sky

Le montant de la compensation s'élève à 895 millions de livres (1,026 milliard d'euros) garantis auxquels s'ajoutent 40 millions de livres (46 millions d'euros) de droits marketings. L'accord porte sur cinq saisons, entre les exercices 2024-2025 et 2028-2029 inclus. Le montant a connu une augmentation de 50% par rapport à l'accord actuel de l'EFL avec Sky, qui expire à la fin de la saison prochaine. Au total, 1.059 matches des championnats de deuxième, troisième et quatrième division, de la Coupe de la Ligue et du Trophée de la Ligue seront diffusés en direct sur la chaîne principale de Sky, ou via la plateforme de streaming de la chaîne. Cette saison, Burnley et son entraîneur Vincent Kompany ont remporté le Championship, championnat de deuxième division anglaise. Les Clarets retrouveront la saison prochaine la Premier League, pour laquelle les droits télévisés déboursés chaque saison par les diffuseurs s'élèvent à 1,6 milliard de livres sterling (1,83 milliard d'euros). (Belga)